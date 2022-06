Résultat des législatives à Cléguérec - Election 2022 (56480) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Le résultat de la législative à Cléguérec a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Jean-Michel Jacques a ainsi amassé 34% des voix à l'échelle de la ville. Il coiffe au poteau Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurélie Le Goff (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 28% et 20% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Cléguérec. Les citoyens de 44 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune pour la 6ème circonscription du Morbihan s'élève à 52%, ce qui représente 1 187 votants.

Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 2 289 personnes en âge de voter à Cléguérec, 59,24% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 49,72% au tour deux. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

Le niveau de participation sera un facteur clé du scrutin législatif 2022 à Cléguérec. La peur d'un retour de la pandémie de coronavirus ainsi que ses répercussions sur l'économie française et la santé publique seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Cléguérec. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,98% dans la commune, à comparer avec une abstention de 18,38% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Cléguérec ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Cléguérec cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 31,05% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 24,64%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,4% et Valérie Pécresse à 5,2%.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 18,4% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Cléguérec le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,61% et 2,35% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 24,36% à Cléguérec pour ce premier tour des élections législatives.

Comme partout en France, les 2 958 électeurs de Cléguérec seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31% des votes au premier tour à Cléguérec. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cléguérec gratifié de 61% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39% des votes.