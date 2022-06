Résultat de la législative à Clermont : en direct

17:19 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Clermont ?

L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures s'appliqueront probablement à Clermont au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à la dernière présidentielle, à Clermont, Marine Le Pen accostait en pôle position avec 29,35% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,0%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, troisième avec 21,93% et Éric Zemmour à 6,61%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.