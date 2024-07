Résultat des législatives 2024 à Brenouille (60870) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Brenouille, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France au moment du premier tour des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN ce soir. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,6% des bulletins à Brenouille. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Victoire assurée Rassemblement national à Brenouille aux législatives 2024 Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. La progression du RN est déjà solide à Brenouille entre le score du mouvement en 2022 (28,08%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (43,8%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique s'appliquait dans les mêmes proportions qu'aux européennes, ce qui suppose un report de voix favorable.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Brenouille ? Le score de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections législatives à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Brenouille, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Brenouille au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Tristan Szyszka qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 28,08% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Maxime Minot (Les Républicains) chez les électeurs avec 59,78%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,22%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Grâce à 43,8% des votes, David Magnier (Rassemblement National) a pris la tête à Brenouille, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round de la législative. En deuxième position, Maxime Minot (Les Républicains) décrochait 23,3%. Enfin, Loïc Pen (Union de la gauche) recevait 22,6% des votants. David Magnier était aussi en tête dans la 7ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 40,43%, devant Loïc Pen avec 27,18% et Maxime Minot avec 21,52%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Brenouille ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, 61,64% des électeurs de Brenouille se sont déplacés lors du premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 668 personnes en âge de voter à Brenouille, 47,6% étaient allées voter. Le taux de participation était de 47,36% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Brenouille À Brenouille, le taux de participation constitue incontestablement un critère clé des élections législatives 2024. 38,36% des électeurs de Brenouille ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,19% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 28,01% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,13% au premier tour et 57,45% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Brenouille ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à inciter les citoyens de Brenouille à ne pas rester chez eux.

17:29 - Brenouille : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e étape des élections législatives à Brenouille comme partout en France. Avec ses 2 065 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 165 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,82% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 21,91% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 38,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2480,43 euros par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, Brenouille incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.