Résultat des législatives à Colombier-Saugnieu : l'élection 2024 en direct

12:05 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Colombier-Saugnieu : ce qu'il faut savoir

À Colombier-Saugnieu, l'un des critères clés de ces législatives 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,41% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 19,51% au premier tour. En proportion, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,85% au premier tour et seulement 60,36% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Colombier-Saugnieu ? L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le quotidien des foyers français seraient de nature à ramener les habitants de Colombier-Saugnieu dans les isoloirs.