Résultat des législatives 2024 à Charvieu-Chavagneux : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Analyse socio-économique de Charvieu-Chavagneux : perspectives électorales

La structure démographique et socio-économique de Charvieu-Chavagneux façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 26,04% des résidents sont des enfants, et 5,68% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une automobile (88,32%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 511 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,23% et d'une population immigrée de 12,66% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Charvieu-Chavagneux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,28% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.