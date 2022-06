Résultat de la législative à Combourg : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Combourg sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:10 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Combourg Pour ces nouvelles élections à Combourg, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 4772 votants à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Combourg

Les élections législatives 2022 auront lieu à Combourg comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Matthieu Ploquin Divers gauche Astrid Prunier Rassemblement National David Merliere Reconquête ! Mélina Parmentier Les Républicains Céline Bretel Ecologistes Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche Karim Farah Divers Mathieu Guihard Régionaliste Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Combourg : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Combourg (35270) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le président français sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 34.4% des votes au premier tour à Combourg. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20.8% et 19.5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Combourg avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 65.7% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 34.3% des voix.