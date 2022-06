Résultat de la législative à Commentry : 2e tour en direct

La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Commentry s'élevait à 29,32%. Un chiffre correspondant à l'addition des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Commentry ont pourtant livré 25,71% de leurs suffrages au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le dimanche 12 juin, pour le premier round des législatives. Ce qui avait tout de même offert la première place à la Nupes.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Commentry ?

Le 12 juin dernier au soir du premier tour, les habitants de Commentry ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a accumulé 25,71% des votes. En 2e position, la candidature Rassemblement National recueille 22,6% des votes. A la troisième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 16,89% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges.