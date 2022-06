Résultat de la législative à Commentry : en direct

12/06/22 17:15

Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, parmi les 4 771 personnes en âge de voter à Commentry, 48,04% avaient pris part au vote au premier tour, contre un taux de participation de 41,87% pour le second round.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Commentry. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 30,86% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 28,95% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Commentry. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Avec 31,21% des suffrages exprimés, au premier tour à Commentry cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,83%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 21,84% et Valérie Pécresse à 4,44%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

Quel impétrant à l'hémicycle mettront en tête des résultats des élections législatives les électeurs habitant à Commentry à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,2% des voix au premier tour à Commentry. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,8% et 21,8% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Commentry grâce à 53,5% des voix, cédant donc 46,5% des votes à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?