Les votants de Communay avaient apporté 17,58% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la présidentielle. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,94% et 1,77% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 25,29% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Communay.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Communay ?

Avec 31,37% des votes, au premier tour à Communay, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place lors du dernier rendez-vous présidentiel. Marine Le Pen arrivait deuxième à 22,23%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,58% et Éric Zemmour à 9,0%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures infléchiront probablement la donne lors des législatives à Communay dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité a baissé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.