Résultat de la législative à Concarneau : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Concarneau dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Concarneau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Concarneau ? Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière présidentielle à Concarneau avec 34,63% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 20,31%, devançant Marine Le Pen à 17,46% et Yannick Jadot à 6,31%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront sans doute ces équilibres lors des législatives dans la ville. Et pour rappel, la Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. 14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Concarneau ? L'un des critères essentiels des législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention à Concarneau. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Au second tour de la présidentielle, 27,1% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 26,14% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Concarneau, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément déterminant Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent généralement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,83% au premier tour au sein de Concarneau, contre une abstention de 48,79% au dernier round. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Concarneau Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Concarneau sont limpides : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Concarneau

Les élections législatives 2022 auront lieu à Concarneau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Claire Gourlaouen Les Républicains Laurent Dran Ecologistes Manon Cuciniello Droite souverainiste Youenn Le Flao Nouvelle union populaire écologique et sociale Erwan Balanant Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christian Perez Rassemblement National Anne Morel Divers extrême gauche Pierre Couëdelo Reconquête ! Claire Paingault Régionaliste

Législatives 2022 à Concarneau : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Concarneau (Finistère) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour avoir la majorité de l'hémicycle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,6% des suffrages au premier tour à Concarneau, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la finaliste de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 20,3% et 17,5% des suffrages. Le choix des habitants de Concarneau était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (69,4% des suffrages), abandonnant donc 30,6% des suffrages à Marine Le Pen.