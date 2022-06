En direct

19:31 - Quel résultat pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Condrieu ? Dans l'unique bureau de vote de Condrieu, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait cumulé 21,12% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,57% et 2,22% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 29,91% à Condrieu pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Condrieu ? Les tendances nationales des dernières semaines rejailliront sans doute à Condrieu dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Condrieu avec 29,11% des suffrages exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 21,12%, devant Marine Le Pen à 19,47% et Éric Zemmour à 7,61%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Condrieu ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Condrieu ? Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 750 personnes en âge de voter dans la localité, 75,77% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,13% au premier tour, c'est-à-dire 2 176 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Condrieu en 2017 ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins passés. A l'occasion des précédentes législatives, 2 705 inscrits sur les listes électorales de Condrieu avaient participé au vote au premier tour (soit 50,54%). La participation était de 41,92% au round deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.