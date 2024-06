Résultat des législatives à Conflans-en-Jarnisy : l'élection 2024 en direct

12:07 - Retour sur la participation lors des législatives à Conflans-en-Jarnisy

L'une des clés de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Conflans-en-Jarnisy (54800). Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,27% au premier tour et seulement 57,24% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Conflans-en-Jarnisy ? En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 779 personnes en âge de voter dans la localité, 26,13% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 24,85% au premier tour.