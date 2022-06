Résultat des législatives à Conty - Election 2022 (80160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Conty. Le niveau de l'abstention s'élève à 51% des habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Somme. Jean-Philippe Tanguy a amassé 33% des votes. Jean-Claude Leclabart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 27% et 17% des votes. Les électeurs des 226 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Conty ?

Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Pendant les dernières élections législatives, 52,14% des électeurs de Conty avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,65% au round deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.

La participation constituera l'une des clés de ce scrutin législatif à Conty. La peur d'une reprise du covid serait de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Conty. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 252 personnes en âge de voter dans la commune, 21,45% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 24,44% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Conty au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or le président avait obtenu 26,79% des voix à Conty, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen se hissait à 40,35% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,58% (contre à un peu moins de 22%).

Les votants de Conty avaient livré 12,58% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de la présidentielle. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,49% et 0,98% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total probable de 16,05% pour le bloc LFI-PS-EELV.

Quel candidat ou candidate installeront en tête des résultats des législatives les habitants de Conty à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 40% des votes au premier tour à Conty. La finaliste défaite de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Conty avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 56% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 44% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?