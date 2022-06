Résultat de la législative à Corbas : en direct

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Corbas, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les jeunes générations montrent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 25,64% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 21,43% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Corbas ?

L'étude des résultats des scrutins antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 57,97% des personnes habilitées à voter à Corbas avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,43% au tour deux. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.