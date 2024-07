Résultat des législatives 2024 à Saint-Fons : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation est sans nul doute l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, 54,9% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 61,22% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,41% au second tour, soit 4 496 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 représentait 29,33% au premier tour et 28,78% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Fons aujourd'hui ? Le désir de changement des habitants serait notamment en mesure de ramener les électeurs de Saint-Fons vers les urnes.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Fons façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Saint-Fons, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 21,94% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 42,18% de population active et une densité de population de 2996 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1950,88 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 24,22% et d'une population immigrée de 32,29% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Saint-Fons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,53% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.