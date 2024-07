Résultat des législatives 2024 à Feyzin : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - À Feyzin, le chiffre le plus attendu de ces législatives reste la participation

À Feyzin, l'un des facteurs importants des élections législatives 2024 est le taux de participation. Le taux de participation à Feyzin pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 61,92%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 39,55% au premier tour et 36,31% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, sur les 6 424 personnes en âge de voter dans la ville, 64,41% avaient pris part au vote. La participation était de 71,28% au premier tour, ce qui représentait 4 579 personnes. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Feyzin ?