Résultat des législatives à Corny-sur-Moselle - Election 2022 (57680) [PUBLIE]

12/06/22 23:00

Le résultat des élections législatives 2022 à Corny-sur-Moselle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Corny-sur-Moselle. Dans la 2ème circonscription de la Moselle, les 1839 citoyens de Corny-sur-Moselle ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'échelle de la localité, Ludovic Mendes a amassé 29% des suffrages. Olivier Bauchat (Rassemblement National) et Lisa Lahore (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 24% et 17% des votes. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription de la Moselle : 54 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 2ème circonscription de la Moselle s'établit à 57%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Corny-sur-Moselle Ludovic Mendes Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,88% 28,94% Lisa Lahore Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,44% 16,93% Olivier Bauchat Rassemblement National 20,49% 23,64% Thierry Hory Les Républicains 14,47% 12,40% Raphaël Pitti Divers gauche 8,35% 5,94% Martine Mauser Reconquête ! 4,03% 4,52% Jean-Jacques Kurth Divers gauche 2,85% 4,52% Quentin Teixeira Ecologistes 1,35% 0,78% Jean-François Jacques Droite souverainiste 1,23% 0,65% Mario Rinaldi Divers extrême gauche 0,70% 0,65% Aurélie Contal Ecologistes 0,48% 0,52% Sandrine Said Divers 0,40% 0,26% Nadia El Barnoussi Divers gauche 0,32% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Corny-sur-Moselle Taux de participation 44,84% 43,39% Taux d'abstention 55,16% 56,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 2,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,50% Nombre de votants 34 183 798

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Corny-sur-Moselle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:56 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Corny-sur-Moselle ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,12% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Corny-sur-Moselle le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,75% et 2,08% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 20,95% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Corny-sur-Moselle. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Corny-sur-Moselle ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Corny-sur-Moselle au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Avec 32,1% des votes exprimés, au 1er tour à Corny-sur-Moselle cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait deuxième à 28,53%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,12% et Éric Zemmour à 6,69%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. 14:30 - À Corny-sur-Moselle, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives demeure l'abstention L'un des critères principaux du scrutin législatif sera immanquablement le taux de participation à Corny-sur-Moselle. La situation géopolitique actuelle serait de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Corny-sur-Moselle (57680). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,66% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,51% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Corny-sur-Moselle va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? L'observation des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 60,97% des électeurs de Corny-sur-Moselle avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 53,42% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Corny-sur-Moselle Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 13 impétrants au premier tour dans la seule circonscription de Corny-sur-Moselle, pas de stress. Les bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Corny-sur-Moselle : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32% des suffrages au premier tour à Corny-sur-Moselle. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29% et 14% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Corny-sur-Moselle avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 57% des suffrages, cédant donc 43% des suffrages à Marine Le Pen. Les électeurs de cette localité se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Corny-sur-Moselle (57680) seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.