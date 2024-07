Résultat des législatives 2024 à Augny (57685) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire convoités Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Augny, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,12% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 15,03% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 19 points à Augny Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très instructif. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc juger possible (certes imprudemment), avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN soit vainqueur à Augny ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Augny pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le résultat du Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de ces élections législatives, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année gagner ce scrutin localement. Lors des dernières législatives à Augny, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,7% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 34,36% pour Ludovic Mendes (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,38%. Ludovic Mendes s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel verdict à Augny pour le RN aux législatives ? A l'occasion du premier round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens d'Augny ont plébiscité Marie-Claude Voincon (Rassemblement National), qui a collecté 43,1% des voix. Ludovic Mendes (Majorité présidentielle) et Victorien Nicolas (Front populaire) suivaient en recueillant 33,68% et 19,12% des électeurs. Marie-Claude Voincon était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 37,48%, devant Ludovic Mendes avec 30,22% et Victorien Nicolas avec 26,61%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Augny ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Augny a connu un pourcentage d'abstention de 25,14%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 38,34% des personnes en âge de participer à une élection à Augny avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 49,39% il y a 5 ans. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Augny, l'abstention peut-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Augny, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Augny au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 25,14%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,39% au premier tour et 52,29% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Augny ce soir ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 19,22% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,41% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs d'Augny.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Augny Quel portrait faire d'Augny, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 136 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 285 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,83%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Augny accueille une communauté diversifiée, avec ses 156 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,05%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2506,7 euros/mois. À Augny, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.