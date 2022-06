En direct

19:35 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Cossé-le-Vivien ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Cossé-le-Vivien, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 13,95% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,74% et 1,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 20,36% à Cossé-le-Vivien pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cossé-le-Vivien ? Les indicateurs nationaux des dernières heures se répéteront probablement sur les législatives à Cossé-le-Vivien dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or à l'issue de la dernière élection présidentielle, à Cossé-le-Vivien, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la tête du vote avec 42,43% des voix, devant Marine Le Pen à 17,66%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 13,95% et Valérie Pécresse à 7,43%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Cossé-le-Vivien Le niveau d'abstention sera sans nul doute un critère fort du scrutin législatif 2022 à Cossé-le-Vivien. Le conflit armé ukrainien pourrait éloigner les citoyens de Cossé-le-Vivien (53230) des urnes. Il y a 2 mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,51% dans la commune. Le taux d'abstention était de 22,41% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Le score de la participation à l'occasion des législatives 2022, un élément clé à Cossé-le-Vivien ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'étude des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, au moment des législatives, parmi les 2 342 inscrits sur les listes électorales à Cossé-le-Vivien, 50,34% avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,39% pour le tour deux.