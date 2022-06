Résultat de la législative à Coteaux du Lizon : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Coteaux du Lizon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Coteaux du Lizon. En direct 18:40 - Un gagnant ce soir pour les Insoumis et alliés ? Avec un score de 29,93% des suffrages au 1er tour à Coteaux du Lizon, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce 2e round des élections législatives. Son représentant a donc un poids ce dimanche. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 23,23%, 5,67%, 2,13% et 2,36% en avril. Ce sont donc 33,39% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Coteaux du Lizon. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place pour le 1er tour La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a raflé 29,93% des suffrages lors du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin. Elle est arrivée devant les candidats Les Républicains et Rassemblement National qui recueillent dans l'ordre 28,18% et 17,58% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives à Coteaux du Lizon ? L'observation des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes élections législatives, 1775 personnes aptes à voter à Coteaux du Lizon s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 47,89%). La participation était de 42,93% au deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second round, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le deuxième tour à Coteaux du Lizon ! La commune de Coteaux du Lizon n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se présentent pour ce deuxième round de l'élection législative à Coteaux du Lizon. Découvrez le nouveau député dès 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Coteaux du Lizon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Coteaux du Lizon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Jura

Tête de liste Liste Marie-Christine Dalloz Les Républicains Evelyne Ternant Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Coteaux du Lizon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Coteaux du Lizon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Jura

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Coteaux du Lizon Marie-Christine Dalloz (Ballotage) Les Républicains 30,03% 28,18% Evelyne Ternant (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,51% 29,93% Delphine Gallois Jobez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,60% 16,96% Garance Houthoofd Rassemblement National 17,06% 17,58% Jérôme Linda Divers droite 4,14% 2,87% Nicolas de Keersmacker Reconquête ! 2,61% 1,87% Nathalie Desseigne Droite souverainiste 2,20% 1,75% Christian Marchet Divers extrême gauche 0,86% 0,87% Louis Marino Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Coteaux du Lizon Taux de participation 49,66% 46,40% Taux d'abstention 50,34% 53,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,61% Nombre de votants 27 711 818

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Coteaux du Lizon. Au niveau de la 2ème circonscription du Jura, les 1763 électeurs de Coteaux du Lizon se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Evelyne Ternant a enregistré 30% des voix au sein de la ville. Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) et Garance Houthoofd (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 28% et 18% des votes. Le niveau de la participation s'élève à 46% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Jura, ce qui représente 818 votants. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription du Jura, 145 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Coteaux du Lizon : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 23% des voix au premier tour à Coteaux du Lizon, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 23% et 22% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 58% des votes face à Marine Le Pen (42%). Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Comme partout en France, les électeurs de Coteaux du Lizon (39170) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.