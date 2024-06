Résultat des législatives à Coullons : l'élection 2024 en direct

12:07 - Les législatives commencent à Coullons : la participation en question

À Coullons, le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur clé de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,44% au premier tour et seulement 50,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Coullons ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 779 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,37% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 75,04% au premier tour, ce qui représentait 1 335 personnes.