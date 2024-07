Résultat des législatives 2024 à Beaulieu-sur-Loire (45630) – 2e tour [PUBLIE]

La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a récolté plus de 28% des votes au niveau de la France contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 13,53% des votes à Beaulieu-sur-Loire. Une percée à compléter néanmoins avec les 16,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Une évolution notable de l'extrême droite à Beaulieu-sur-Loire en 2 ans

Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour ces élections législatives 2024 à l'échelle locale. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.