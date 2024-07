Résultat des législatives 2024 à Gien : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif est indiscutablement l'ampleur de la participation. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Gien était de 39,79%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,66% au premier tour et 57,83% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Gien aujourd'hui ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 32,24% au sein de la ville. L'abstention était de 31,24% au premier tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Gien.

17:29 - Gien : démographie, élections et stratégies politiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gien révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec 38,95% de population active et une densité de population de 214 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 17,39% peut agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 014 €/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 624 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 13,52% et d'une population immigrée de 16,14% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Gien mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,46% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.