Résultat des législatives 2024 à Vienne-en-Val (45510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Vienne-en-Val, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indice. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,43% des bulletins à Vienne-en-Val. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 25,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,28% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 1,97% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Les législatives à Vienne-en-Val peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Le score du RN sera un enjeu clé localement pour ces élections 2024. Si on extrapole la progression du RN vue lors des dernières législatives au niveau national, soit quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs grattés par le mouvement à Vienne-en-Val s'élève par ailleurs à 11 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Suffisamment pour anticiper une implantation durable du parti sur place, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de cette élection législative, à l'échelle locale, comme au niveau national. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives, le RN réalisait également un beau résultat à Vienne-en-Val. C'est en effet Mathilde Paris qui arrivait en pôle position au premier tour avec 26,67% dans la commune. C'est finalement Carine Barbier (LREM) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Vienne-en-Val au second tour, avec 53,57%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,43%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Vienne-en-Val A en croire les projections des instituts de sondages dévoilées depuis dimanche, l'alliance RN-LR devrait s'assurer entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. Le camp de gauche devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités électorales de chaque territoire. Le dimanche 30 juin, les habitants de Vienne-en-Val ont placé en tête Mathilde Paris (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,62% des voix. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Constance de Pélichy (Divers droite) et Clément Verde (Union de la gauche) avec respectivement 33,46% et 25,43% des électeurs. Mathilde Paris était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Loiret dans son ensemble, avec cette fois 45,53%, devant Constance de Pélichy avec 32,04% et Clément Verde avec 19,36%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Vienne-en-Val ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? À Vienne-en-Val, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 a été de 74,19%, plus important que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 60,07% des inscrits sur les listes électorales de Vienne-en-Val (45) avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 58,15% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Vienne-en-Val ? L'un des critères déterminants des législatives est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Les résidents de Vienne-en-Val ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 74,19%. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,59% des votants de la ville, contre un taux de participation de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 1 189 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,62% au premier tour et 51,75% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Vienne-en-Val ? L'inflation dans le pays et son impact sur le quotidien des familles seraient en mesure de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Vienne-en-Val (45510).

17:29 - Vienne-en-Val : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Vienne-en-Val, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 956 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 90 entreprises, Vienne-en-Val se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 35,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 46,28% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 110,28 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Ainsi, Vienne-en-Val incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.