Résultat des législatives 2024 à Marcilly-en-Villette (45240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Marcilly-en-Villette, qui va bénéficier des 20,26% de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages obtenus au niveau national sont encourageants. Au cours du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Marcilly-en-Villette, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,26% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 21,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - À Marcilly-en-Villette, un Rassemblement national favori au second tour ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu localement pour ces élections des députés. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle progression à Marcilly-en-Villette ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est acrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 10 points ici, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel la dernière fois Il s'agit à ce stade de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Il y a deux ans, lors des législatives à Marcilly-en-Villette, le RN arrivait aussi à la deuxième place, 23,02% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 28,36% pour Carine Barbier (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 58,48%. Carine Barbier s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Que peuvent dire les tendances de dimanche dernier pour Marcilly-en-Villette ? Constance de Pélichy (Divers droite) a engrangé 43,79% des suffrages à Marcilly-en-Villette le 30 juin, au soir du 1er round de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Mathilde Paris (Rassemblement National) et Clément Verde (Nouveau Front populaire) avec 33,59% et 20,26% des votants. Les votants de la commune n'avaient pas opté pour les mêmes bulletins que ceux de la 3ème circonscription du Loiret, puisque Mathilde Paris y devançait ses adversaires, avec cette fois 45,53% devant Constance de Pélichy avec 32,04% et Clément Verde avec 19,36%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport aux européennes à Marcilly-en-Villette ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Le taux de participation au 1er round des législatives 2024 à Marcilly-en-Villette était de 77,84%, dépassant celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le taux de participation atteignait en effet 60,49% au niveau de Marcilly-en-Villette (45), à comparer avec une participation de 60,87% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau national, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au second tour à Marcilly-en-Villette ? À Marcilly-en-Villette, la participation constitue indiscutablement l'une des clés des législatives. Dans la ville, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 77,84%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 719 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 84,24% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 82,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 411 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,78% au premier tour. Au deuxième tour, 56,34% des votants se sont déplacés. La nouvelle perception de la vie politique serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Marcilly-en-Villette (45240).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marcilly-en-Villette Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Marcilly-en-Villette, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 038 logements pour 2 168 habitants, la densité de la commune est de 32 habitants par km². Ses 120 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,37% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,11% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 6,41%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2469,01 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Marcilly-en-Villette incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.