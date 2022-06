Résultat de la législative à Coulounieix-Chamiers : en direct

En direct

17:15 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Coulounieix-Chamiers ? La majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute un écho à Coulounieix-Chamiers dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Coulounieix-Chamiers, Emmanuel Macron finissait en pôle position avec 26,39% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,3%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième avec 21,81% et Éric Zemmour à 6,17%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Coulounieix-Chamiers ? L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux de participation à Coulounieix-Chamiers. La guerre en Ukraine ainsi que ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Coulounieix-Chamiers du vote. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 6 078 personnes en âge de voter dans la commune, 29,86% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 26,7% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation à Coulounieix-Chamiers va-t-elle encore descendre à l'occasion des élections législatives 2022 ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, sur les 6 197 personnes en âge de voter à Coulounieix-Chamiers, 55,08% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,69% pour le deuxième tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.