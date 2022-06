Résultat de la législative à Courrières : 2e tour en direct

19/06/22 11:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Courrières sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Courrières. En direct 11:37 - A quelle heure ferme le bureau de vote de Courrières ? Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Courrières et il y a encore du temps pour faire son choix puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont deux impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, comme dans la quasi-totalité des autres circonscriptions de France.

Résultats des législatives 2022 à Courrières - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Courrières aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Marine Le Pen Rassemblement National Marine Tondelier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Courrières - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Courrières

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Courrières Marine Le Pen (Ballotage) Rassemblement National 53,96% 51,66% Marine Tondelier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,43% 22,76% Alexandrine Pintus Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 14,65% Anne-Sophie Taszarek Union des Démocrates et des Indépendants 3,51% 4,12% Léa Caron Ecologistes 1,78% 1,62% Dominique Gai Divers extrême gauche 1,51% 1,44% Lahcen Raïss Divers 1,41% 1,04% Maxime Legrand Parti radical de gauche 1,38% 1,82% Gautier Weinmann Divers 0,70% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Courrières Taux de participation 42,60% 45,43% Taux d'abstention 57,40% 54,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 1,10% Nombre de votants 40 114 3 554

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Courrières. La candidate Rassemblement National arrache la première place chez les 7823 électeurs inscrits dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais demeurant à Courrières. Reste encore à savoir si les citoyens des 13 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Courrières. Marine Le Pen a enregistré 52% des suffrages. Marine Tondelier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 23% des voix. De son côté, Alexandrine Pintus (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 15% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens figurant dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais atteint 45%.

Législatives 2022 à Courrières : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens votant à Courrières seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 41,6% des voix au premier tour à Courrières. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,2% et 19,0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Courrières avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 60,9% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 39,1% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?