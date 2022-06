Résultat de la législative à Courrières : en direct

En direct

17:18 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Courrières ? Avec 41,57% des votes, au premier tour à Courrières, Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 20,24%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,98% et Éric Zemmour à 5,34%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement bouleverser ce paysage à Courrières, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - À Courrières, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Courrières ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,22% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 28,58% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est capable de faire baisser la participation à Courrières (62710).

11:30 - À Courrières quel était le taux de la participation à Courrières en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? En 2017, durant les législatives, 48,04% des personnes en âge de participer à une élection à Courrières avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 45,3% pour le second round.