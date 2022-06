Résultat de la législative à Craon : en direct

12/06/22 11:24

8 candidats sont en lice dans la circonscription de Craon ce 12 juin 2022, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de postulants un peu en dessous de celui du reste du pays. Et les 3648 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 4 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier tour de piste.

Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 42,47% des voix au premier tour à Craon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,63% et 13,53% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Craon avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 69,53% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 30,47% des voix. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Craon ( Mayenne ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.