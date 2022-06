Résultat de la législative à Craponne : en direct

12/06/22 17:16

Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. En 2017, pendant les élections législatives, 55,48% des personnes habilitées à participer à une élection à Craponne avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,26% pour le second round.

Au précédent scrutin, à Craponne, Emmanuel Macron finissait en première position au 1er tour de l'élection avec 37,49% des voix, devant Marine Le Pen à 18,3%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 16,15% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,14%. Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront certainement la situation lors des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%.

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 37,5% des votes au premier tour à Craponne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 18,3% et 16,2% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Craponne avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 67,5% des votes, laissant donc 32,5% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 11 303 citoyens de Craponne (Rhône) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?