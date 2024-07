Résultat des législatives 2024 à Tassin-la-Demi-Lune : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Tassin-la-Demi-Lune ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 24,6%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,41% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,07% au premier tour et 50,31% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Tassin-la-Demi-Lune ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique pourrait en effet avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Tassin-la-Demi-Lune.

17:29 - Les défis socio-économiques de Tassin-la-Demi-Lune et leurs implications électorales

La structure démographique et socio-économique de Tassin-la-Demi-Lune façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 2797 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,68%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 28,8%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,07% et d'une population étrangère de 6,94% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,59% à Tassin-la-Demi-Lune, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.