Résultat de la législative à Creuzier-le-Vieux : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 28,61% des voix le 12 juin dernier au soir du premier tour des élections législatives. Les représentants Les Républicains et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 24,56% et 18,01% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Creuzier-le-Vieux seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Creuzier-le-Vieux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 14% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Creuzier-le-Vieux avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 59% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 41% des votes. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?