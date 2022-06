Résultat de la législative à Crosne : en direct

12/06/22 11:14

Quel candidat fixeront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs domiciliés à Crosne à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 27% des votes au premier tour à Crosne. Le président de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26% et 18% des suffrages. Les résultats nationaux avaient toutefois forcé les votants de Crosne à jeter leur dévolu sur un autre porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 64% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 36% des voix. Les électeurs de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ?