Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-Saint-Georges : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Quel résultat à Villeneuve-Saint-Georges pour le Front populaire ce dimanche ?

Selon les enquêtes diffusées juste avant le second tour, l'extrême droite devrait gagner moins de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Garderaient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Lors du 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges ont placé en tête Louis Boyard (Front populaire), à qui ils ont accordé 55,9% des votes. Un résultat qui lui a permis de devancer Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) et Loïc Signor (Ensemble !) avec 21,36% et 15,89% des votants. Louis Boyard était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne dans son ensemble, avec cette fois 42,17%, devant Arnaud Barbotin avec 27,31% et Loïc Signor avec 23,77%.