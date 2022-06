Résultat de la législative à Cussac-Fort-Médoc : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, lors des législatives, parmi les 1378 personnes en âge de voter à Cussac-Fort-Médoc, 57,04% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 53,56% au deuxième tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.

Grâce à 40,46% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cussac-Fort-Médoc le 12 juin dernier au soir du 1er round des législatives. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 22,62% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 17,69% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait potentiellement obtenir 18,86% à Cussac-Fort-Médoc avant le premier tour des législatives. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche a cumulé 17,69% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Cussac-Fort-Médoc. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir sur le podium.

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Cussac-Fort-Médoc a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Cussac-Fort-Médoc, les 1497 habitants rattachés à la 5ème circonscription de la Gironde se sont prononcés pour le candidat Rassemblement National. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde : 54 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation parmi les citoyens figurant sur les listes électorales dans la commune pour la 5ème circonscription de la Gironde atteint 46% (soit 815 non-votants). Au sein de la ville, Grégoire de Fournas a réuni 40% des suffrages. Il coiffe au poteau Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 23% et 18% des voix.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 40,5% des votes au premier tour à Cussac-Fort-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et celui qui joua le rôle de troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,0% et 14,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Cussac-Fort-Médoc avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 60,6% des voix, laissant ainsi à Emmanuel Macron 39,4% des votes. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Cussac-Fort-Médoc (33460) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.