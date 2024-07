Résultat des législatives 2024 à Cissac-Médoc (33250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Cissac-Médoc, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Cissac-Médoc, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,2% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une avancée de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 40,5% à l'époque.

20:58 - Qui peut vaincre le RN à Cissac-Médoc ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'étiquette RN devrait atteindre la victoire à Cissac-Médoc lors du second tour de ces législatives si la dynamique démarrée lors des élections du 9 juin s'applique localement, ce qui suppose un report de voix favorable. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper un député ici ce dimanche 7 juillet ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Le RN en pôle position aux dernières législatives à Cissac-Médoc Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera ainsi très analysé. Le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Cissac-Médoc, comme en 2022 ? Le Rassemblement national parvenait également à tirer son épingle du jeu à Cissac-Médoc lors des élections du Parlement à l'époque. On retrouvait en effet Grégoire de Fournas devant ses concurrents au premier tour, avec 42,84% dans la ville. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 59,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,50%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Grégoire de Fournas (Rassemblement National) a engrangé 57,21% des votes à Cissac-Médoc dimanche 30 juin 2024, au soir du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Pascale Got (Union de la gauche) et Stéphane Sence (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 25,2% et 12,94% des votants. Grégoire de Fournas était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 42,32%, devant Pascale Got avec 31,79% et Stéphane Sence avec 18,59%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Cissac-Médoc lors des derniers scrutins En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des scrutins électoraux passés ? Comme expliqué dans le précédent post, la participation au premier tour des élections législatives à Cissac-Médoc était de 70,61%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 486 inscrits sur les listes électorales à Cissac-Médoc, 55,25% étaient allés voter. Le taux de participation était de 55,43% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Cissac-Médoc À Cissac-Médoc, l'un des critères déterminants des législatives 2024 est incontestablement le taux de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Cissac-Médoc au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 29,39%. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,4% au sein de la ville, contre une abstention de 17,14% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,47% au premier tour et 53,1% au deuxième tour.

17:29 - Cissac-Médoc : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Cissac-Médoc, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 87 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,21%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,73%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 712 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,06%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,36%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Cissac-Médoc mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,82% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.