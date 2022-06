Résultat des législatives à Cussac-Fort-Médoc - Election 2022 (33460) [PUBLIE]

12/06/22 22:45

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Cussac-Fort-Médoc. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative résultera du vote des électeurs des 54 autres communes qui la composent.

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de cette journée d'élections législatives à Cussac-Fort-Médoc, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont en lice 11 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

À Cussac-Fort-Médoc, Marine Le Pen figurait à la première position de la dernière élection avec 40,45% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 22,03%. Arrivaient ensuite, avec 14,29%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,63%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement chambouler la situation et donc le résultat des législatives à Cussac-Fort-Médoc ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

Les votants de Cussac-Fort-Médoc avaient offert 14,29% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape première de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,81% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 17,48% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 40,5% des votes au premier tour à Cussac-Fort-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et celui qui joua le rôle de troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,0% et 14,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Cussac-Fort-Médoc avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 60,6% des voix, laissant ainsi à Emmanuel Macron 39,4% des votes. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Cussac-Fort-Médoc (33460) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.