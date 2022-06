Résultat de la législative à Désertines : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Désertines dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Désertines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Désertines ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement un écho à Désertines. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Désertines cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,55% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 23,58%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,33% et Fabien Roussel à 5,12%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Désertines À Désertines, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles pourrait entre autres tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Désertines. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3 336 personnes en âge de voter dans la ville, 22,53% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,97% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors des élections législatives à Désertines ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, parmi les 3 407 inscrits sur les listes électorales à Désertines, 53,21% avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 47,02% pour le round numéro deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Désertines Les résultats des législatives 2022 à Désertines vont probablement être connus dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte rapidement qui des 13 candidats aura son ticket pour le 2nd tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Désertines

Les élections législatives 2022 auront lieu à Désertines comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Samir Triki Divers centre Jean-Jacques Kegelart Les Républicains Christophe Affraix Droite souverainiste Axelle de Nicolay Reconquête ! Jean-Marie Guillaumin Ecologistes Bernard Lebel Divers extrême gauche Philippe Chatel Régionaliste Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche Jorys Bovet Rassemblement National Luc Thomas Régionaliste Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bernard Pozzoli Divers gauche Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Désertines : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 4 519 électeurs de Désertines (Allier) seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 27,6% des voix au premier tour à Désertines. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,6% et 20,3% des suffrages. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 52,9% des suffrages face à Marine Le Pen (47,1%).