Résultat des législatives à Dettwiller : l'élection 2024 en direct

Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? A l'occasion des dernières élections européennes, 54,91% des électeurs de Dettwiller (Bas-Rhin) avaient pris part au vote. La participation était de 49,85% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,26% au premier tour. Au deuxième tour, 42,03% des électeurs se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.

08:02 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Dettwiller ?

Les 3 bureaux de vote de la ville de Dettwiller ferment leurs portes à 18 heures. Ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Dettwiller ont participé aux européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, 89 sièges avaient été accordés au parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle alliance politique prendra la tête de ces législatives à Dettwiller ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.