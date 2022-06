Résultat de la législative à Dieulouard : en direct

12/06/22 11:18

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel prétendant à l'hémicycle classeront en première place des résultats des législatives en 2022 les habitants de Dieulouard à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38% des voix au premier tour à Dieulouard. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 20% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Dieulouard gratifiée de 57% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43% des voix.