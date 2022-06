Résultat des législatives à Dieupentale - Election 2022 (82170) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Dieupentale

Le résultat des élections législatives 2022 à Dieupentale est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Dieupentale. La représentante Rassemblement National décroche la première position chez les électeurs de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne résidant à Dieupentale. A l'échelle de la ville, Marine Hamelet a enregistré 31% des suffrages. Nathalie Manchado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) la suivent grâce à dans l'ordre 22% et 20% des suffrages. Les électeurs des 131 autres communes composant la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne voteront-ils comme ceux de Dieupentale ? Le niveau de la participation s'élève à 47% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 530 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dieupentale Marine Hamelet Rassemblement National 31,00% 30,84% Christian Astruc Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,58% 18,97% Sylvia Pinel Parti radical de gauche 20,19% 19,92% Nathalie Manchado Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,93% 21,84% Frédéric Cases Reconquête ! 5,03% 4,02% Jean-Yves Jouglar Divers 1,98% 1,15% Françoise Ratsimba Divers extrême gauche 0,92% 1,53% Cédric Levieux Divers 0,87% 0,96% Claire Aymes Régionaliste 0,51% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Dieupentale Taux de participation 52,26% 46,78% Taux d'abstention 47,74% 53,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90% 0,38% Nombre de votants 50 337 530

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dieupentale sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Dieupentale ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19,88% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Dieupentale le 10 avril dernier. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,93% et 1,73% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 25,54% à Dieupentale pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Dieupentale ? Le chef de l'Etat avait obtenu 23,7% des voix à Dieupentale, à l'issue de la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen accumulait 30,29% des voix contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,88% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des derniers jours infléchiront probablement ce tableau à Dieupentale ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. 14:30 - À Dieupentale, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Dieupentale ? La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale pourraient en effet favoriser le camp de l'abstention à Dieupentale (82170). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,4% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 21,26% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Dieupentale ? Au fil des dernières années, les 1 689 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,79% au premier tour des électeurs de Dieupentale. L'abstention était de 50,05% pour le deuxième round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Dieupentale 9 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la seule circonscription de Dieupentale ce dimanche, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de prétendants dans la moyenne du reste du pays. Les 1124 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 1er round.

Législatives 2022 à Dieupentale : les enjeux

Les électeurs de Dieupentale (82170) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 30,3% des votes au premier tour à Dieupentale. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 19,9% des suffrages. Le choix des habitants de Dieupentale était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (50,8% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 49,2% des votes.