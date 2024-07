Résultat des législatives 2024 à Castelsarrasin : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les défis socio-économiques de Castelsarrasin et leurs implications électorales

A la mi-journée des élections législatives, Castelsarrasin fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 14 178 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 863 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 824 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Castelsarrasin forme une communauté diversifiée, avec ses 894 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1993,59 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,29%, synonyme d'une situation économique instable. Castelsarrasin manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.