Résultat des législatives à Digoin - Election 2022 (71160) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Quel postulant à l'hémicycle les habitants de Digoin fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des voix au premier tour à Digoin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 26% et 20% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Digoin gratifiée de 50% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 50% des suffrages. Les administrés de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?