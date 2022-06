Résultat de la législative à Dugny : en direct

12/06/22 11:08

Quel candidat les 10 798 habitants de Dugny classeront-ils en première position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 58,53% des voix au premier tour à Dugny, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 14,58% et 13,04% des voix. Avec la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en captant 65,67% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 34,33% des suffrages.