Résultat de la législative à Durtol : 2e tour en direct

Avec un score de 28,62% des suffrages au 1er tour à Durtol, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce deuxième round des élections législatives 2022. Son postulant a donc son importance ce 19 juin. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 19,33%, 5,58%, 2,25% et 2,75% le 10 avril. Ce sont donc 29,91% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Durtol.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Durtol ?

Avec 33,77% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Durtol à l'occasion du premier round des législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent respectivement 28,62% et 12,81% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges.