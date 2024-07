Résultat des législatives 2024 à Chamalières : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Chamalières et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chamalières montrent des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,53% et une densité de population de 4658 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,23%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (15,61%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (49,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chamalières, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.