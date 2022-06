Résultat de la législative à Échalas : 2e tour en direct

18:50 - La Nouvelle union populaire s'était placée au pied du podium à Échalas dimanche dernier

Le nombre de votants de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 18,18% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,64%, 3,94%, 2,38% et 1,65% il y a deux mois. Autrement dit un total de 20,61% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.