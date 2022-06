Résultat des législatives à Échalas - Election 2022 (69700) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Échalas

Le résultat des élections législatives 2022 à Échalas est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Échalas. C'est le représentant Rassemblement National qui a encaissé le plus de voix de la part des 1361 électeurs d'Échalas inscrits dans la 11ème circonscription du Rhône. La participation s'élève à 54% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 631 non-votants). Au sein de la commune, Michel Dulac a effectivement collecté 30% des voix. Il devance Jean-Luc Fugit (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent dans l'ordre 29% et 18% des votes. Les citoyens des 37 autres communes composant la 11ème circonscription du Rhône voteront-ils comme ceux d'Échalas ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Échalas Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 29,37% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 18,18% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 29,93% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 8,67% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 4,76% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,64% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 2,38% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 1,12% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,70% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,70% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,14% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,42% Participation au scrutin Circonscription Échalas Taux de participation 48,64% 53,64% Taux d'abstention 51,36% 46,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,55% Nombre de votants 46 971 730

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Échalas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:12 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Échalas ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Échalas, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait atteint 12,64% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,94% et 2,38% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total espéré de 18,96% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Échalas ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Échalas. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Lors du dernier scrutin, à Échalas, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote de l'élection avec 30,13% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,93%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 12,64% et Éric Zemmour à 10,62%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Échalas ? À Échalas, l'un des facteurs importants de ces élections législatives sera le niveau de participation. Le conflit armé ukrainien serait de nature à inciter les électeurs d'Échalas à rester chez eux. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 346 personnes en âge de voter dans la localité, 81,49% étaient allées voter, contre une participation de 83,36% au premier tour, soit 1 122 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Échalas ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 54,9% au premier tour au sein d'Échalas, contre un taux d'abstention de 49,47% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Échalas pour ces législatives 2022 Si jamais vous peinez à cerner les 12 impétrants au 1er tour dans la circonscription d'Échalas, restez calme. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Échalas : les enjeux