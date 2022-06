Résultat des législatives à Entraigues-sur-la-Sorgue - Election 2022 (84320) [PUBLIE]

12/06/22 22:33

Le résultat de la législative 2022 à Entraigues-sur-la-Sorgue est dorénavant publié. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de suffrages auprès des 6476 citoyens d'Entraigues-sur-la-Sorgue de la 3ème circonscription du Vaucluse. Au sein de la ville, Hervé de Lépinau a raflé 38% des voix. Il est suivi par Muriel Duenas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Adrien Morenas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent dans l'ordre 21% et 19% des votes. Les électeurs des 14 autres communes de la 3ème circonscription du Vaucluse voteront-ils comme ceux d'Entraigues-sur-la-Sorgue ? Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 54%, ce qui représente 3 469 non-votants.