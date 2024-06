Résultat des législatives à Épinac : l'élection 2024 en direct

12:08 - Épinac : la mobilisation des habitants aux élections législatives

Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère clé du scrutin législatif 2024 à Épinac (71360). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,69% au premier tour et seulement 40,87% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 661 personnes en âge de voter au sein de la commune, 71,16% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 72,23% au second tour, c'est-à-dire 1 199 personnes. La perte de pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs d'Épinac.